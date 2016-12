POL-TUT: (Hechingen) Einbrecher klauen Computer und Zubehör für über 20.000 Euro

Hechingen (ots) - Bei einem Einbruch in eine Firma in der Holger-Crafoord-Straße haben unbekannte Täter mehrere Computer und Zubehör im Gesamtwert von über 20.000 Euro erbeutet. Sie hebelten ein ebenerdiges Holzfenster auf und stiegen ins Firmengebäude ein. Ihr späteres Diebesgut fanden die Gauner in einem Büroraum. Es scheint so, als seien die Diebe zielgerichtet vorgegangen, da weder Schränke noch Schubladen geöffnet wurden. Der Sachschaden am aufgehebelten Fenster ist gering. Er wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell