POL-TUT: (Lauterbach)Unbekannter Täter bricht in Wohnhaus ein

Lauterbach (ots) - Ein unbekannter Täter ist zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, in eine Wohnhaus in der Hauptstraße eingedrungen, hat aber nichts gestohlen. Der Einbrecher hebelte zunächst mit einem Werkzeug an den beiden Hauseingängen. Während eine der Türen den Hebelversuchen standhielt, gab die andere nach. Im Inneren des Hauses versuchte der Eindringling, weitere Türen aufzuhebeln, was ihm aber nicht gelang. Deswegen verließ er den Tatort ohne Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell