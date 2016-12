POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Verglasung von Haustüre eingeschlagen

Schramberg-Sulgen (ots) - In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in der Schramberger Straße die Scheibe einer Hauseingangstür eingeschlagen. Nach der Tat flüchteten die vermutlich jugendlichen Täter auf der Schramberger Straße bergab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Ein Tatverdacht besteht nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell