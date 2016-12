POL-TUT: (Villingendorf) Autobrand: Flammen schlagen aus Motorraum

Villingendorf (ots) - Am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, ist auf der Bundesstraße 462 zwischen Rottweil und Dunningen ein Renault in Brand geraten. Der 45-jährige Fahrer des Wagens war auf dem Weg in Richtung Dunningen, als sein Auto plötzlich an Leistung verlor und Warnleuchten signalisierten, dass etwas nicht stimmt. Er fuhr sofort rechts ran und hielt. Kurz darauf schlugen schon Flammen aus dem Motorraum des Renaults. Der 45-Jährige verständigte über Notruf die Leitstelle. Die Feuerwehr Rottweil fuhr mit 3 Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten an und löschte den Brand. Der Renault war wegen des erheblichen Schadens nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeitweise musste die B462 voll gesperrt werden.

