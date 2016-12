POL-TUT: (Rottweil) Autofahrer hat über zwei Promille - Führerschein weg

Rottweil (ots) - Um die Abgabe seines Führerscheins förmlich gebettelt hat ein 42 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch in der Fichtenstraße. Erstmals fiel der Mann kurz nach Mitternacht auf, weil er mit seinem Auto auf dem Eisparkplatz stand und mit lauter Musik die Umgebung beschallte. Wegen der Lärmbelästigung wurde die Polizei gerufen. Die kontrollierenden Beamten stellten fest, dass der 42-Jährige unter Alkoholeinwirkung steht und forderten ihn auf, seinen Wagen stehen zu lassen und zu Fuß nach Hause zu gehen. Dieser Aufforderung kam der Fahrer nach und verließ mit seinem Begleiter die Örtlichkeit. Als die Streife nach zirka 15 Minuten wieder am Eisparkplatz vorbei kam, war der Skoda weg. Wenig später, es war um 00.50 Uhr, trafen sie den 42-Jährigen autofahrend in der Fichtenstraße an. Er musste in ein Testgerät blasen und erreichte dabei einen umgerechneten Wert jenseits der zwei Promille. Deswegen ging es anschließend zur Blutentnahme. Seinen Führerschein ist er auch los - er musste ihn wegen der Alkoholfahrt abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell