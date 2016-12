POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Unfall vor Garageneinfahrt

Albstadt-Tailfingen (ots) - Vor einer Garageneinfahrt in der Jahnstraße sind am Dienstag, um 19.50 Uhr, zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Eine 43-jährige Autofahrerin wollte von der Jahnstraße nach links in ihre Garage fahren. Bis das elektrisch betriebene Garagentor geöffnet war, wartete sie am rechten Fahrbahnrand. Dann fuhr sie unvermittelt los und bog nach links in Richtung ihrer Garageneinfahrt ab. Im selben Moment überholte ein Fiat, weshalb die beiden Fahrzeuge seitlich zusammenprallten. Der Fiat wurde nach links abgewiesen und stieß gegen eine Stützmauer. An den beiden PKWs entstand ein Sachschadne in Höhe von insgesamt 8000 Euro. Die beteiligten Personen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell