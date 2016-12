POL-TUT: (Hechingen-Stetten) Drei Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Hechingen-Stetten (ots) - Nachdem ein bisher unbekannter Täter in der Hechinger Straße am Montag oder Dienstag drei Autos zerkratz hat, sucht das Polizeirevier Hechingen nach Zeugen. Zwischen 17 Uhr und 13.45 Uhr beschädigte der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand einen Mitsubishi, einen Rover und einen BMW und richtete einen Sachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07471 9880 0 rund um die Uhr entgegegngenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell