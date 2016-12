POL-TUT: (Horb-Dettingen) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Horb-Dettingen (ots) - Innerhalb weniger Minuten ereigneten sich am Montag, gegen 17.10 Uhr und 17.20 Uhr, in der Kreuzstraße auf Höhe des Sportplatzes zwei Verkehrsunfälle mit Sachschäden in noch nicht feststehender Höhe. Unbekannte Täter entfernten in einem noch nicht bekannten Zeitraum eine fest installierte Warnbake, die auf eine bauliche Fahrbahnverengung hinwies. Aufgrund der bestehenden Licht- und Witterungsverhältnisse erkannten die zwei geschädigten Autofahrer die Gefahrenstelle zu spät und fuhren über einen hohen Bordstein. Dabei wurden die Reifen und Felgen der Fahrzeuge jeweils erheblich beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Tatzeitraum oder Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Horb (07451 96-0) mitzuteilen.

