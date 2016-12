POL-TUT: (VS-Schwenningen) Fahrer eines dunklen Kleinwagens beschädigt beim Rückwärtsfahren geparkten Audi in der Dauchinger Straße - trotz einer anwesenden Zeugin flüchtet der Unfallverursacher

VS-Schwenningen (ots) - Am Dienstagvormittag, gegen 08.30 Uhr, hat ein Fahrer eines dunklen Kleinwagens vor einer Apotheke in der Dauchinger Straße beim rückwärts Ausparken einen davor abgestellten Audi beschädigt. Obwohl eine Zeugin den Unfall beobachtete, fuhr der Lenker des Kleinwagens einfach davon. Die Zeugin fertigte eine entsprechende Notiz und brachte diese am Scheibenwischer des beschädigten Audis an. Kurze Zeit später kam der Unfallverursacher zurück, nahm sich den Zettel und entfernte sich erneut. Nun ermittelt die Polizei Schwenningen wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Personen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer des Kleinwagens machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell