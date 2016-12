POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrt eines Lastwagens missachtet - Autofahrer leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen, bei welchem sich ein 66-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Dienstagvormittag, kurz nach 11 Uhr, an der Kreuzung der Dickenhardtstraße mit der Gewerbestraße gekommen. Der 66-Jährige war mit einem Ford Focus auf der Dickenhardtstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung die Gewerbestraße überqueren. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen von rechts nahenden und somit bevorrechtigten Lastwagen, dessen Fahrzeuglenker auf der Gewerbestraße unterwegs war. Bei einem heftigen Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde der Ford um 180 Grad gedreht und stieß dann noch mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Golf zusammen. Hierbei zog sich der 66-jährige Unfallverursacher leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell