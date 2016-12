POL-TUT: (Trossingen) Unbekannter Fahrzeuglenker beschädigt geparkten Mercedes der C-Klasse und flüchtet

Trossingen (ots) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagvormittag (Heiligabend), zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, einen Mercedes der C-Klasse beschädigt, der auf einem Parkplatz einer Drogeriemarktkette an der Christian-Messner-Straße abgestellt war. Ohne sich weiter um den am Mercedes angerichteten Schaden in Höhe von knapp 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Trossingen (07425 33866) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell