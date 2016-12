POL-TUT: (VS-Villingen) Unbekannter dringt in Außenlager eines Baumarktes im Gewerbegebiet Neuer Markt ein

VS-Villingen (ots) - Über die Weihnachtsfeiertage ist ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Außenlager eines Baumarktes im Gewerbegebiet Neuer Markt eingedrungen. Hierzu zerschnitt der Täter einen Gitterzaun des Lagers, öffnete diesen und stieg so in das Areal ein. Ob der Täter auch etwas entwendet hat, muss noch überprüft werden. An dem Lagerzaun entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

