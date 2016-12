POL-TUT: (Brigachtal-Klengen) Unbekannter Täter beschädigt abgestellte Autos in der Alemannenstraße - Polizei bittet dringend um Hinweise

Brigachtal-Klengen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter mutwillig und mit brachialer Gewalt zwei abgestellte Autos in der Alemannenstraße beschädigt. An einem geparkten blauen Renault Twingo zerstach der Unbekannte beide Reifen auf der Fahrerseite. Brachialer ging der Täter dann in einer zuvor betretenen unverschlossenen Garage eines Anwesens in der Alemannenstraße vor. Dort zerstach der Unbekannte nicht nur alle vier Reifen eines in der Garage abgestellten PT Cruiser Cabriolets, sondern auch noch das Stoffdach und alle Sitze des Autos. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der ungewöhnlichen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell