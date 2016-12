POL-TUT: (Tuttlingen) Mutwillig geparktes Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots) - Am Montagnachmittag, im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 16 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Rote Straße mutwillig einen dort abgestellten Audi A6 Avant zerkratzt. Der Unbekannte machte sich mit einem spitzen Gegenstand an der gesamten rechten Fahrzeugseite des nahe der Einmündung zur Nelkenstraße abgestellten Autos zu schaffen gemacht und hierbei mehrere hundert Euro Schaden an dem Audi angerichtet. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegend er begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

