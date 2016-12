POL-TUT: (Donaueschingen) Erheblich alkoholisierter Mann bezichtigt andere Personen einer Trunkenheitsfahrt und leistet einschreitenden Beamten Widerstand

Donaueschingen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Dienstags hat ein mit über 2,2 Promille erheblich alkoholisierter 28-jähriger Mann andere Personen in der Dürrheimer Straße einer Trunkenheitsfahrt bezichtigt und anschließend einschreitenden Polizeibeamten Widerstand geleistet. Der Mann meldete sich kurz vor 02.30 Uhr telefonisch bei der Polizei und wollte zur Anzeige bringen, dass Personen angeblich im alkoholisierten Zustand von einer Gaststätte in der Dürrheimer Straße wegfahren. Bei der sofortigen Überprüfung konnten der Anrufer und mehrere Personen an der Gaststätte festgestellt werden. Allerdings war lediglich der 28-Jährige alkoholisiert und dies erheblich. Er zeigte sich den einschreitenden Beamten gegenüber sofort aggressiv. Nachdem er auch noch versuchte, nach diesen zu schlagen, musste der 28-Jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde bei dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Der wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des gegen die Beamten geleisteten Widerstandes verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell