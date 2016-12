POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unzureichend gesicherter Pkw macht sich selbständig und rollt gegen anderes Fahrzeug

VS-Schwenningen (ots) - Weil ein 21-jähriger Autofahrer einen gerade geparkten Fiat 500 nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert hat, ist es am Montagabend, gegen 18.45 Uhr, zu einem Unfall in der Grabenäckerstraße gekommen. Der kleine Fiat machte sich selbständig und rollte gegen einen Ford Mondeo einer Autovermietung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell