POL-TUT: (VS-Villingen) Geparktes Auto beschädigt und dann geflüchtet

VS-Villingen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagabend (Heiligabend), im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, einen in der Oderstraße nahe der Einmündung Memelstraße abgestellten Ford Focus beschädigt und ist anschließend geflüchtet. An dem Fahrzeugheck des Fords entstand dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Nun ermittelt die Polizei Villingen (07721 601-0) wegen der begangenen Unfallflucht gegen den unbekannten Fahrzeuglenker und bittet um sachdienliche Hinweise.

