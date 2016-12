POL-TUT: (Obertal - Furtwangen-Schönenbach, Landesstraße 175) Von der Straße abgekommen - Fahrzeug überschlägt sich in angrenzender Wiese

Obertal - Furtwangen-Schönenbach, Landesstraße 175 (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, ist ein 19-jähriger Lenker eines VW Polos in Begleitung einer 16-jährigen Beifahrerin auf dem Weg von Obertal in Richtung Furtwangen-Schönenbach im Bereich einer übersichtlichen Rechtskurve von der Landesstraße 175 abgekommen. Nach einem mehrfachen Fahrzeugüberschlag kam der Polo in einem abschüssigen Wiesengelände auf dem Dach zum Liegen. Die beiden jungen Fahrzeuginsassen hatten Glück. Lediglich die junge Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des mit 2000 Euro total beschädigten älteren Polos. Grund für den Unfall dürfte eine winterglattes Teilstück der Straße im Bereich einer dort vorhandenen Senke gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell