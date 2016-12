POL-TUT: (VS-Villingen) Unfall im Kreisverkehr beim Gewerbegebiet Neuer Markt fordert zwei leicht verletzte Personen und 6000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und rund 6000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montagabend, kurz vor 20 Uhr, am Kreisverkehr Querspange und Nordring beim Gewerbegebiet Neuer Markt ereignet hat. Dort wollte eine 21-jährige Lenkerin eines Seats in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei einen bevorrechtigten Fahrer eines Volvos, der schon im Kreisverkehr unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden die junge Autofahrerin und eine 43-jährige Beifahrerin im Volvo leicht verletzt. Beide Frauen wurden mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell