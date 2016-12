POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Partnerzwist schuld an Brand in der Dr.-Kurt-Steim-Straße

Schramber-Sulgen (ots) - Ein vorangegangener Streit zwischen Lebenspartnern ist die Ursache für einen Feuerwehreinsatz in der Nacht zum Dienstag. Kurz vor 01.30 Uhr rief eine Frau bei der Rettungsleitstelle an und meldete einen Wohnungsbrand in der Dr.-Kurt-Steim-Straße. Die Brandbekämpfer trafen vor Ort auf eine im Wohnzimmer brennende Decke. Sie packten die noch glimmende Decke, die bereits für viel Rauch gesorgt hatte, und warfen sie durch das Wohnzimmerfenster hinaus in den Hof. Dort löschten weitere Feuerwehrleute die Decke vollends ab. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge ging dem Brand ein Partnerstreit voraus, nach dem sich die 36-jährige Frau veranlasst sah, eine Decke anzuzünden, um ihren Lebensgefährten zu erschrecken. Noch vor der Brandlegung verständigte sie die Feuerwehr - aus Sicherheitsgründen. Verletzte gab es wegen des Brandes nicht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die Brandlegerin muss auch damit rechnen, die Kosten des Löscheinsatzes der Feuerwehr Schramberg-Sulgen übernehmen zu müssen. Wie hoch der entstandene Sachschaden insgesamt ist, muss erst noch festgestellt werden.

