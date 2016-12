POL-TUT: (Vöhrenbach - Herzogenweiler, Kreisstraße 5734) Betrunkener Autofahrer streift zwei entgegenkommende Autos, kommt später von der Straße ab und prallt gegen einen Baum

Vöhrenbach - Herzogenweiler, Kreisstraße 5734 (ots) - Auf der Strecke von Vöhrenbach in Richtung Herzogenweiler ist ein mit über 1,6 Promille betrunkener Fahrer eines Ford Kombis am Montagabend mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dabei zwei entgegenkommende Autos gestreift. Ohne anzuhalten fuhr der 58-Jährige weiter auf der Kreisstraße 5734 in Richtung Herzogenweiler, bis er in einem Waldstück von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich der Pkw des 58-Jährigen und kam an einem Baum zum Stehen. Der stark Alkoholisierte hatte Glück und wurde nur leicht am Kopf verletzt. Während der Unfallaufnahme konnten auch die beiden anderen Fahrzeuglenker ausfindig gemacht werden. Hierbei handelte es sich um einen Fahrer eines Opel Insignias, dem der 58-Jährige den linken Außenspiegel abgefahren hatte, sowie um einen Lenker eines Kleinwagens der Marke Ford. Auch der Kleinwagen wies Beschädigungen vom Auto des 58-Jährigen auf. Neben einer Rettungswagenbesatzung war auch die Feuerwehr Herzogenweiler bei dem Unfall eingesetzt. Der mit mehreren tausend Euro erheblich beschädigte Ford Kombi des Unfallverursachers wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Der 58-Jährige wurde von einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Nach der Abgabe des Führerscheines und einer durchgeführten Blutentnahme kommt auf den Mann nun noch ein Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell