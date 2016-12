POL-TUT: (Irslingen) Auto überschlägt sich

Irslingen (ots) - Zu hohe Geschwindigkeit und Eisglätte sind einer 36-jährigen Frau am Dienstag auf der Strecke zwischen Gößlingen und Irslinger Kreuz zum Verhängnis geworden. Bei ihrer Fahrt auf der Kreisstraße in Richtung Irslingen kam sie deswegen ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihren Skoda und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie überschlug sich mehrfach und kam neben der Fahrbahn auf den Rädern wieder zum Stehen. Ihre Beifahrerin verletzte sich hierbei leicht und wurde mit dem Sanka ins Krankenhaus nach Rottweil gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An dem Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell