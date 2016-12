POL-TUT: (Marschalkenzimmern) Mann onaniert vor Passanten in seinem Auto

Marschalkenzimmern (ots) - Am Montagnachmittag hat sich ein Mann in der Straße Im Angel in seinem Auto vor zwei Fußgängerinnen selbst befriedigt. Die zwei betroffenen Frauen waren gegen 16.45 Uhr spazieren, als sich ein Auto näherte, an ihnen vorbeifuhr und weiter vorne am rechten Fahrbahnrand anhielt. Im Vorbeigehen sahen sie, dass ein Autofenster halb geöffnet war und der Fahrer an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als der Mann sah, dass eine der beiden Frauen telefoniert, gab er sofort Gas und fuhr in Richtung er Feldwege davon. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse führten die Polizei zu einem 24-Jährigen aus einer Kreisgemeinde, der in dringendem Tatverdacht steht, der Täter zu sein. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell