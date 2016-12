POL-TUT: (Hechingen) Unangekündigter Fahrstreifenwechsel: zwei PKWs treffen sich - 15.000 Euro Schaden

Hechingen (ots) - Nach einem überraschenden Fahrstreifenwechsel an der Abzweigung von der Zollernstraße ins Hofgut Domäne hat es am Montagmittag heftig gekracht. Um 12.20 Uhr wechselte eine 37-jährige Autofahrerin von der Linksabbiegespur in Richtung Bisinger Straße für den übrigen Verkehr unverhofft nach rechts auf die Geradeausspur in Richtung Hechinger Oberstadt. Dabei übersah sie einen rechts neben ihr fahrenden VW Passat und stieß seitlich mit ihm zusammen. Der VW-Fahrer hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen und prallte deswegen gegen den in der Einmündung zur "Domäne" stehenden Betonring. Verletzt wurde niemand. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell