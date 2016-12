POL-TUT: (Bisingen) Komposthaufen in einem Gartengrundstück in der Königsberger Straße in Brand geraten - ein Bewohner vorsorglich in eine Klinik gebracht

Bisingen (ots) - Am Montagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, ist auf einem Gartengrundstück in der Königsberger Straße ein größere Komposthaufen in Brand geraten. Ein Bewohner des dort befindlichen Anwesens versuchte noch, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen und atmete hierbei Rauch ein. Er wurde mit einem am Brandort eingetroffenen Rettungswagen vorsorglich zur Überwachung in eine Klinik gebracht. Die mit mehreren Fahrzeugen anrückende Feuerwehr Bisingen brachte den Brand schließlich unter Kontrolle. Bei dem Feuer war kein Sachschaden entstanden. Eventuell hatte sich der Komposthaufen selbst entzündet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell