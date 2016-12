POL-TUT: (VS-Villingen) Unbekannter Täter entwendet Blumenkübel aus Edelstahl aus einem Vorgarten im Rohrhardsbergweg

VS-Villingen (ots) - In den Morgenstunden des Montags, im Zeitraum zwischen 00.30 Uhr und 09.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen Blumenkübel aus Edelstahl aus einem Vorgarten im Rohrhardsbergweg entwendet. Vermutlich flüchtete der Unbekannte mit dem Kübel in Richtung Rietheimer Straße. Hinweise zu dem Diebstahl werden an das Polizeirevier Villingen (07721 601-0) erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell