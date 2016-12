POL-TUT: (Hüfingen, Bundesstraße 31) Zu schnell abgebogen, Verkehrsteiler überfahren und in entgegenkommendes Auto geprallt - 9000 Euro Schaden

Hüfingen, Bundesstraße 31 (ots) - Zu schnell abgebogen, über eine Verkehrsinsel "geschanzt" und auch noch in eine entgegenkommendes Auto gefahren ist eine 39-jährige Lenkerin eines Renault Scenic am Montagmorgen, gegen 08.45 Uhr, an der Abzweigung von der Bundesstraße 31 auf die Bundesstraße 27 beim Hüfinger Wasserturm. Die Frau war auf der Bundesstraße 31 in Richtung Tuttlingen unterwegs und wollte an der Abzweigung nach rechts zur Bundesstraße 27 abbiegen. Mit viel zu hoher Geschwindigkeit nahm die Frau im Bereich der Abzweigung die Kurve, fuhr über einen vorhandenen Verkehrsteiler und prallte mit ihrem Wagen in einen Kleinwagen der Marke Suzuki. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Der Renault der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell