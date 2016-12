POL-TUT: (Villingen-Schwenningen) Anderes Auto im Parkhaus des Schwarzwald-Baar Klinikums beschädigt und dann geflüchtet

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Sonntag, im Zeitraum von 17.20 Uhr bis 19.00 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen im Parkhaus des Schwarzwald-Baar Klinikums abgestellten Ford Focus beschädigt. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Focus in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Pkw-Lenker davon. Die Polizei Villingen (07721 601-0) bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher.

