POL-TUT: (Trossingen) Auto schleudert gegen Straßenlaterne

Trossingen (ots) - Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Samstag, gegen 22.15 Uhr, auf der Ernst-Haller-Straße ein BMW von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Im weiteren Verlauf schleuderte die Wagen noch gegen eine Hauswand. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend zu Fuß. Wegen der beschädigten Laterne kam es in der Ernst-Haller-Straße zu einem Ausfall der gesamten Straßenbeleuchtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeugwrack wurde vom Abschleppdienst geborgen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Unfallzeugen, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

