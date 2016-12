POL-TUT: (Hüfingen) Versuchter Einbruch in Pizzeria

Hüfingen (ots) - Am Samstag, gegen 23 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Pizzeria in der Hauptstraße einzubrechen. Der Unbekannte schlug die Scheibe einer Nebeneingangstür ein und wollte sich so Zugang zum Gebäude verschaffen. Ein zufällig vorbeikommender Passant störte wohl den Einbrecher bei seinem Vorhaben. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht. Der Täter wird etwa 180 Zentimeter groß beschrieben. Er trug eine weiße Jacke mit grauer Kapuze. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell