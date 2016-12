POL-TUT: (Horb am Neckar) Brennendes Weihnachtsgesteck

Horb am Neckar (ots) - Ein in Brand geratenes Weihnachtsgesteck hat am Freitag, gegen 21 Uhr, einen Feuerwehreinsatz in einem Pflege- und Seniorenheim an der Bildechinger Steige ausgelöst. Die 80-jährige Bewohnerin verbrachte noch rechtzeitig das brennende Gesteck auf den Balkon und löschte es mit Wasser. Durch die installierte Brandmeldeanlage wurde ein Brandalarm ausgelöst und so die Freiwillige Feuerwehr Horb auf den Plan gerufen. Diese rückte mit 5 Fahrzeugen und 21 Mann an und durchlüftete die Wohnung. Personen- und Sachschaden entstanden nicht.

