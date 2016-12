POL-TUT: (Tuttlingen) Handy geraubt

Tuttlingen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagabend auf dem Parkplatz "Donauspitz" einer 48-jährigen Frau das Handy geraubt. Die Frau war zu Fuß vom Rathausstege kommend in Richtung Parkplatz unterwegs und hielt das Mobiltelefon in der Hand. Gegen 18 Uhr kam der Frau ein unbekannter Mann entgegen, welcher ihr das Handy aus der Hand riss und anschließend Richtung "Umläufle" flüchtete. Der Täter wird als etwa 180 Zentimeter groß beschrieben, bekleidet mit einer oliv-grünen Bomberjacke mit Fellbesatz an der Kapuze. Hinweise zum Täter nimmt das Kriminalkommissariat Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

