POL-TUT: (Furtwangen) 95-jährige Fußgängerin mit Rollator gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Furtwangen (ots) - Am Freitag, gegen 12.10 Uhr, ist eine 95-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator, im Bereich der Einfahrt zum Parkplatz des Müller-Marktes, in der Friedrichstraße gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Autofahrer auf den Parkplatz des Marktes. Ob es zu einer Berührung zwischen der Fußgängerin und dem Auto kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Furtwangen (Tel.: 07723 92948-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell