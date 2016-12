POL-TUT: (VS-Villingen) Geldbeutel geraubt

VS-Villingen (ots) - Einem jungen Mann ist am Freitagabend in der Brigachstraße die Geldbörse geraubt worden. Gegen 22.50 Uhr wurde der 21-Jährige von einem bislang unbekannten Täter gebeten, für den Kauf von Zigaretten die Bankkarte auszuleihen, um das Altersnachweissystem des Zigarettenautomaten zu bedienen. Nachdem der 21-Jährige seinen Geldbeutel aus der Jackentasche genommen hatte, wurde er vom Unbekannten mit einem gezielten Faustschlag ins Gesicht niedergeschlagen und hierbei leicht verletzt. Gleichzeitig wurde dem Opfer der Geldbeutel aus der Hand gerissen. Anschließend flüchtete der Täter mit einer Beute von rund 50 Euro in Richtung Kaiserring. Beim Täter handelt es sich um eine etwa 16 Jahre alte, männliche Person mit blonden Haaren. Hinweise zum Täter nimmt das Kriminalkommissariat Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell