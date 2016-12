POL-TUT: Versuchter Raubüberfall - mutmaßlicher Täter nach wilder Flucht festgenommen

Empfingen/Balingen (ots) - Zu einem versuchten Banküberfall kam es am heutigen Freitagabend, kurz vor 17.00 Uhr, auf die Volksbankfiliale in Empfingen, Landkreis Freudenstadt.Der Täter flüchtete nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Er soll bei der Tatausführung Pfefferspray eingesetzt haben. Über eine darüber hinausgehende Bewaffnung ist bislang nichts bekannt. Aufgrund eines Zeugenhinweises gelang es der Polizei unmittelbar nach der Tat das Fluchtfahrzeug des Tatverdächtigen zu bestimmen und im Rahmen einer Großfahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, das Fahrzeug auf der Autobahn A 81 festzustellen sowie die Verfolgung des mit hoher Geschwindigkeit flüchtenden Mercedes aufzunehmen. In halsbrecherischer Fahrt fuhr der mutmaßliche Täter schließlich von der Autobahn ab. Er setzte seine Fahrt mit extrem hoher Geschwindigkeit in Richtung Balingen fort. Im Ortsteil Engstlatt gelang es den Pkw zu stoppen. In weiteren Verlauf gelang es Polizeibeamten den mutmaßlichen Täter zu überwältigen und ihn vorläufig festzunehmen. Nach ersten Erkenntnissen gab es bei dem Großeinsatz keine Verletzte. Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen 58-jährigen Mann aus dem Landkreis Reutlingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell