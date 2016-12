POL-TUT: Einige Glatteisunfälle - keine Verletzte

Tuttlingen (ots) - Während es in manchen Regionen Baden-Württembergs zu vielen Glatteisunfällen kam, hielten sich die Unfälle im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Tuttlingen in Grenzen. Insgesamt kam es am heutigen Freitagmorgen zu vierzehn Verkehrsunfällen. Davon alleine sieben im Zollernalbkreis und fünf im Landkreis Tuttlingen. Im Bereich Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis gab es jeweils ein Glatteisunfall. Verletzte gab es glücklicherweise keine zu beklagen. Das umsichtige Verhalten der Verkehrsteilnehmer sowie die Tatsache, dass die wichtigen Straßen rechtzeitig abgestreut wurden, führte dazu, dass es trotz der tückischen Straßenverhältnisse zu keinen schweren Unfällen kam.

