POL-TUT: (Rottweil) Vorfahrtsunfall

Rottweil (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro ist am Freitagmorgen, gegen 07.00 Uhr, an der Einmündung Zepfenhaner Straße / Bundesstraße 27 entstanden. Ein 49-jähriger Golf-Lenker übersah beim Linksabbiegen einen Daimler, der auf der Bundesstraße unterwegs war. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell