POL-TUT: (Bad Dürrheim) Vorfahrtsverletzung

Bad Dürrheim (ots) - Die Vorfahrt nicht beachtet hat am Donnerstag, gegen 20.35 Uhr, ein 20-jähriger Autofahrer auf der Schwenninger Straße. Der 20-Jährige wollte vom E-Center kommend nach links in Richtung Schwenningen abbiegen und übersah einen in Richtung Bad Dürrheim fahrenden VW-Touran eines 51-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die beiden Kinder im VW Touran, im Alter von 8 und 12 Jahren, wurden beim Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell