POL-TUT: (Aichhalden - Sulgen, Kreisstraße 5531) Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Aichhalden - Sulgen, Kreisstraße 5531 (ots) - Wegen einer Restmülltonne, die auf der Kreisstraße lag, hat eine 41-jährige Seat-Lenkerin ihr Fahrzeug beschädigt. Die Frau war auf der Kreisstraße 5531 von Sulgen in Richtung Aichhalden unterwegs. Etwa 400 Meter nach Ortsausgang musste sie einer Restmülltonne ausweichen, die auf der Straße lag. Durch das Manöver wurde ihr Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die beobachtet haben, wer die Tonne an den Ort des Geschehens gebracht haben. Nach derzeitgen Ermittlungsstand muss das Verkehrshindernis aus der Ortsmitte Sulgens an die Unfallstelle gebracht worden sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg (07422 2701-0) entgegen.

