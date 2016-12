POL-TUT: (Loßburg) Randalierer tickt aus

Loßburg (ots) - Ein heranwachsender Westafrikaner hat am Donnerstagmittag, gegen 13.00 Uhr, die Polizei und mehrere Verkehrsteilnehmer auf Trapp gehalten. Der Mann, der wohl nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen sein dürfte, trieb bei winterlichen Temperaturen lediglich mit einer kurzen Sporthose bekleidet sein Unwesen in der Hauptstraße, auf Höhe des Gasthauses Bären. Hier hielt er waghalsig vorbeifahrende Fahrzeuge an und trat mit dem Fuß gegen selbige. Anschließend legte er sich auf die eiskalte Straße. Der hinzugerufenen Polizei versuchte er noch davonzulaufen; er konnte aber von den Beamten festgehalten und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann schon vor dem gewagten Handeln in der Hauptstraße, auch in seiner Unterkunft randalierte und unter anderem eine Tür zerstörte. Die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) hat Ermittlungen gegen den Randalierer aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell