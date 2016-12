POL-TUT: (Waldachtal) Vorfahrtsunfall

Waldachtal (ots) - Bei einem Vorfahrtsunfall in der Waldachstraße ist am Donnerstagvormittag, gegen 11.00 Uhr, glücklicherweise nur Sachschaden entstanden. Ein 73-jähriger BMW-Lenker missachtete beim Einfahren aus der Willi-König-Straße in die Waldachstraße die Vorfahrt einer 87-jährigen Seniorin, die mit ihrem Golf auf der Waldachstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde ein weiteres Fahrzeug, ein Daimler, in Mitleidenschaft gezogen, der gerade in die Willi-König-Straße einfahren wollte. Der Golf der Seniorin wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell