POL-TUT: (Dornstetten) Feuerwehreinsatz

Dornstetten (ots) - Ein ausgelöster Rauchmelder im ersten Geschoss einer Wohnung in der Hauptstraße hat am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, für einen Großeinsatz von Rettungskräften gesorgt. Ein Rauchmelder löste in der Wohnung einer 68-Jährigen aus, was über 40 Mann der Feuerwehr sowie einige Helfer des Rettungsdienstes auf den Plan rief. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass kein Brand herrschte. Ursächlich für den Rauch und die Auslösung des Rauchmelders war ein kleiner Schwelbrand der durch Unachtsamkeit entstand und der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Der Schaden ist minimal, die Wohnung weiter bewohnbar. Die Bewohnerin wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell