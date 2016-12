POL-TUT: (Horb am Neckar, Autobahn 81, Anschlussstelle Horb am Neckar) Betrunkener Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Horb am Neckar, Autobahn 81, Anschlussstelle Horb am Neckar (ots) - Ein 27-jähriger Nissan-Fahrer hat am Donnerstagabend, gegen 22.10 Uhr, seinen Führerschein verloren. Der Mann war auf der Autobahn unterwegs und kam beim Abfahren an der Anschlussstelle Horb am Neckar von der Fahrbahn ab. Er beschädigte bei seinem Manöver mehrere Leitplanken und überfuhr einen Leitpfosten. Ein paar Meter weiter kam er dann letztendlich zum Stehen, da er mit seinem leicht beschädigten Klein-Lkw nicht mehr weiterfahren konnte. Nachdem die Polizei von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer informiert wurde, stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Außerdem verlor er an Ort und Stelle seinen Führerschein.

