POL-TUT: (Seewald) Überladener Lastzug

Seewald (ots) - Beamte der Verkehrsüberwachung haben am Donnerstagvormittag, gegen 10.10 Uhr, einen überladenen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle auf der Bundesstraße 294, am Ortseingang Besenfeld, wurde festgestellt, dass der Lkw offensichtlich überladen war. Eine Wiegung ergab, dass das Fahrzeug die zulässige Last von höchstens 32 Tonnen um knapp 15 Prozent überschritt. Die Fahrt war an Ort und Stelle beendet. Auf den Fahrer kommen ein Bußgeld von über hundert Euro sowie Punkte in Flensburg zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell