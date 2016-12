POL-TUT: (Sulz am Neckar, Kreisstraße 5513) Betrunkener Autofahrer

Sulz am Neckar, Kreisstraße 5513 (ots) - Ein 62-jähriger VW-Fahrer ist am Donnerstagabend, kurz vor 20.00 Uhr, auf der Kreisstraße 5513 bei Dürrenmettstetten in eine Polizeikontrolle geraten. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass dieser etwa 0,9 Promille intus hatte. Die Fahrt war an Ort und Stelle beendet. Den Mann erwartet nun eine Führerscheinsperre und ein hohes Bußgeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell