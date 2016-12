POL-TUT: (Schramberg) Gegen geparktes Auto gefahren - 10.000 Euro Schaden

Schramberg (ots) - Am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, ist eine 50-jährige Subaru-Lenkerin in der Lauterbacher Straße aus bislang ungeklärten Gründen gegen einen geparkten Opel gefahren und hat so an beiden Autos Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro angerichtet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Subaru musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell