POL-TUT: (Dunningen) Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Dunningen (ots) - Ein 29-jähriger Daimler-Lenker verursachte am Donnerstagabend, gegen 23.00 Uhr, an der Kreuzung Zinkenweg / Schramberger Straße einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro entstand. Der Mann war im Zinkenweg unterwegs und wollte verbotswidrig in die Schramberger Straße einfahren. Hierbei übersah er einen VW-Kleinwagen, der von einer 27-jährigen gesteuert wurde und der ordnungsgemäß auf der Schramberger Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Daimler-Lenker über ein Promille Alkohol intus hatte. Er musste mit zur Blutentnahme. Seinen Führerschein verlor er noch an Ort und Stelle.

