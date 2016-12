POL-TUT: (Geisingen) Über 25.000 Euro Schaden nach Abbiegeunfall

Geisingen (ots) - Am Donnerstag hat es an der Einmündung der Engener Straße in die Bundesstraße 31/33 heftig gekracht. Um 11.45 Uhr bog ein 38-jähriger Autofahrer, der aus Geisingen kam, nach links in die Bundesstraße ein, um in Richtung Autobahn weiter zu fahren. Beim Abbiegen übersah er einen von links kommenden VW Polo. Die 18-Jährige Polo-Fahrerin hatte keine Chance mehr, den Unfall zu verhindern und krachte mit voller Wucht in die linke Seite des Mercedes Sprinter. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer, wurde vor Ort vom Notarztteam betreut und dann ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Der Sprinter-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von über 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell