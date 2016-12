POL-TUT: (Schramberg) 79-jährige Autofahrerin stieß mit Gegenverkehr zusammen - drei Verletzte

Schramberg (ots) - ine 79-jährige Autofahrerin kam am Donnerstagabend, gegen 17.05 Uhr, auf der Bundesstraße 462, von Dunningen in Richtung Schramberg fahrend, aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender 41-jähriger VW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern. Im weiteren Verlauf stieß die 79-Jährige noch mit einem zweiten Pkw im Begegnungsverkehr zusammen. Die 79-jährige Unfallverursacherin zogen sich schwere Verletzungen, der 41-jährige VW-Fahrer sowie die dritte Beteiligte, eine 25-jährige Audi-Fahrerin, hingegen nur leichte Verletzungen zu. Der Schaden an den jeweils total beschädigten Autos beläuft sich auf insgesamt circa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis gegen 19.45 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehren Schramberg und Sulgen waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell