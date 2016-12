POL-TUT: (Albstadt-Ebingen)Reuige Unfallflüchtige kehrt an den Unfallort zurück

Albstadt-Ebingen (ots) - Am Freitag, kurz vor 2 Uhr, ist eine 27-jährige Autofahrerin in der Maurerstraße gegen einen parkenden VW Passat geprallt. Trotz der nicht zu übersehenden Schäden an ihrem VW Golf und am Passat setzte sie die Fahrt fort. Etwa zwei Stunden später kehrte sie an den Unfallort zurück und gab sich als Verursacherin zu erkennen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 6500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell